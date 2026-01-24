Maltempo, allerta gialla domani nella Sicilia Occidentale diramata dalla Protezione Civile
di: Redazione - del 2026-01-24
Commenti
Ancora maltempo previsto in Sicilia in particolare nelle zone ioniche e occidentali. A conferma delle previsioni meteo per la giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta gialla che durerà fino alla mezzanotte di domani, domenica 25 gennaio. Previste piogge nella provincia Trapani compreso il territorio di Castelvetrano, pertanto s'invitano i cittadini a prestare attenzione nelle zone maggiormente interessate dai probabili temporali.