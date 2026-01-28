  • A3 Conad
Castelvetrano, nega il figlio all’ex compagno, 25enne castelvetranese condannata

di: Redazione - (fonte: GdS Giornale) - del 2026-01-28

Immagine articolo: Castelvetrano, nega il figlio all'ex compagno, 25enne castelvetranese condannata

Una giovane donna castelvetranese è stata condannata a un anno di reclusione, con sospensione della pena condizionata al pagamento del risarcimento danni alla parte civile della somma 5 mila euro, dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Giusi Montericcio per sottrazione di persona incapace. 

    • La castelvetranese R.C., di 25 anni, difesa dall’Avvocato Matilde Mattozzi, secondo l’accusa, dopo essersi separata dal compagno, non gli avrebbe più consentito, se non in rare occasioni e a determinate condizioni, di vedere il figlio, nato qualche mese prima. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia oggi, la donna, è stata condannata anche al pagamento delle spese legali. Una vicenda che ha anche un altro risvolto, infatti l’ex compagno (I.G.), difeso dall’avvocato Ignazio Cardinale, è sotto processo. È accusato di stalking e incendio dell’auto della donna. 

    Nel corso dell’udienza è emerso che la sottrazione del figlio minore si sarebbe verificata prima dell’incendio dell’auto e dei fatti di stalking che risalgono all’agosto 2022. Dopo una discussione familiare la ragazza ha abbandonato l’abitazione portando con sé il bambino di appena due mesi, impedendo così di far vedere il bambino al compagno.

