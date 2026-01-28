Niscemi, arriva la Premier Meloni, 1500 gli sfollati: "Abbiamo perso tutto"

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-01-28

La situazione che sta vivendo la cittadina nissena di Niscemi è davvero molto delicata, 1500 persone in cerca di adeguate abitazioni colpite dalla frana. Nella zona rossa insistono anche tre scuole. E' giunta la Premier Meloni per confermare l'aiuto dello Stato ai cittadini che in questo momento esprimono la loro disperazione.

«Non mi è rimasto più niente - afferma Maria D’Alessandro - non mi vergogno a dirlo, dormo al centro di accoglienza. Non so dove andare. Ho perso la mia serenità. Per dormire ho bisogno delle gocce. Sono anche senza macchina perchè è rimasta intrappolata nel garage della mia abitazione che sta per crollare». Alcuni hanno invece trovato ospitalità in una casa di riposo, di fronte al palazzetto dello sport, a due passi dall’ospedale. Altri da parenti e amici. «Quattro anni fa - racconta una giovane coppia - ci siamo sposati e avevamo tanti sogni e progetti. Adesso guardiamo la nostra casa, nel quartiere Sante Croci, sospesa in aria. Siamo disperati».