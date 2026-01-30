Messina Denaro, il sequestro alla sorella e la conferma dei nomi nei pizzini

di: Redazione - del 2026-01-30

Confermato il sequestro dei beni in possesso di Rosalia Messina Denaro, la sorella maggiore dell'ex superlatitante defunto Matteo. Qualche giorno la donna era stata condannata in appello a 14 anni per reati mafiosi. E' di qualche ora fa la conferma del sequestro di soldi e gioielli che la stessa deteneva nelle proprietà riconducibili alla famiglia Messina Denaro a Castelvetrano.

Rosalia per gli inquirenti è stata per anni, la "roccaforte" di Matteo, "Fragolona" come teneva il fratello a chiamarla nei numerosi pizzini, che i due si scambiavano e che fungevano da contabilità della cassa personale di Matteo. Proprio attraverso la lettura dei pizzini la Procura di Palermo ha ricostruito un vorticoso giro di denaro. Cifre, nomi, sigle da cui passano le indagini i cui esiti non sono ancora noti. Da questo sequestro è ovvio che la Procura inizierà la caccia a tutti quei nomi che Matteo e la sorella custodivano nelle loro comunicazioni cartacee.

I beni ammontano a 800 mila euro, compresi i 130 mila euro in contanti, divisi in mazzette e nascosti nell’intercapedine di un armadio. “Riguardo all’esclusione della liceità della provenienza e acquisizione dei beni si è fatto riferimento alla sentenza e alle successive indagini patrimoniali che escludono in capo all’imputata la disponibilità di risorse finanziarie e patrimoniali lecite, adeguate e proporzionate a giustificare la legittima provenienza del compendio sequestrato”.

“I soldi che avevo non mi bastavano e quindi ho avuto bisogno di questi 40 (mila, ndr) dai W. Quindi ne W. ne sono rimasti 85 mila, e questo è un problema, sono pochi, devo avere un deposito W più grosso, se no vado a sbattere, cioè non sono coperto per come voglio io”, scriveva Matteo Messina Denaro in una delle lettere alla sorella.

Nel fondo riservato di famiglia sono confluiti pure i 40 mila euro recuperati da tale “parmigiano”: “Ti devi incontrare col parmigiano, solo una volta però e gli chiedi il prestito a lui, digli che stia tranquillo che nessuno lo vuole impaccare e che avrà restituito il tutto o appena torna il complicato oppure appena torna il grezzo vende un suo bene che è già messo in vendita” e “gli dai 3 mesi di tempo” per “mandare questi 40 mila in piccole dosi (…) deve fare dosi da 5 mila la darà a te ma in dosi ancora più piccolo, cioè 2.500 euro”. Infine “parmigiano digli che non può dire di no perché c’è una situazione di bisogno, digli che 40 mila non cambiano la vita delle persone”.