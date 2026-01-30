  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Messina Denaro, in carcere il vivandiere Emanuele Bonafede, deve scontare pena per associazione e favoreggiamento

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-30

Commenti
Immagine articolo: Messina Denaro, in carcere il vivandiere Emanuele Bonafede, deve scontare pena per associazione e favoreggiamento

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, nei confronti di Bonafede Emanuele, castelvetranese classe 73, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, con il quale è stata disposta l’esecuzione della pena in carcere in sostituzione della misura in atto dal marzo 2023.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’odierno provvedimento scaturisce da reati per associazione di stampo mafioso, patrocinio o consulenza infedele e favoreggiamento commessi dal Bonafede a supporto della latitanza del defunto Boss Matteo Messina Denaro, nel periodo precedente all’arresto. A seguito degli atti di rito l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    I più letti

    Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

    Triscina, Italia Nostra: "Dopo gli eventi accaduti evitare la posa della fognatura sulla spiaggia"

    Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

    Castelvetrano, Lentini nomina Segretario particolare e Capo di Gabinetto del Sindaco

    Castelvetrano, auto contro palo dell’illuminazione, 48enne trasportato in Ospedale