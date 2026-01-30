Blitz antidroga a Mazara, arrestate 3 persone oltre 2 kg di droga sequestrata

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-30

Importante operazione antidroga è stata portata a termine nella giornata del 23 gennaio 2026 dai poliziotti del Commissariato di Mazara del Vallo che hanno sequestrato oltre 2 kilogrammi di droga di vario genere, arrestato 3 soggetti e deferito all’A.G. un quarto soggetto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori del Commissariato, avuta notizia da attività info-investigativa che una Fiat Panda proveniente dalla Calabria sarebbe arrivata presso un’abitazione di Mazara del Vallo per consegnare un ingente quantitativo di cocaina, nel primo pomeriggio del 23 gennaio effettuavano un mirato servizio di osservazione presso la suddetta abitazione.

Nel momento in cui la Fiat Panda giungeva nei pressi dell’abitazione monitorata e avveniva l’incontro tra i due “corrieri” calabresi a bordo dell’autovettura e un soggetto mazarese, verosimilmente il destinatario del carico, gli operatori intervenivano prontamente al fine di procedere al controllo dei tre soggetti, finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Sia il conducente che la passeggera della Fiat Panda, si mostravano agli occhi degli operatori visibilmente pallidi e nervosi.

A seguito di perquisizione, gli operatori di polizia rinvenivano nel vano motore della loro autovettura, occultato sotto la paratia in plastica posta sotto il parabrezza dell’auto stessa, 1 involucro di forma rettangolare avvolto in una busta di plastica di colore bianco, contenente cocaina per un peso complessivo di circa 1,060 Kg; inoltre, all’interno dell’abitacolo dell’autovettura si rinvenivano grammi 1,80 di cocaina e grammi 0,45 di crack, custoditi all’interno di un porta lenti a contatto e 1 proiettile calibro 7.65 Browning GFL. A seguito di ciò, i due “corrieri” provenienti da Reggio Calabria, un uomo incensurato e una donna con precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, venivano arrestati in flagranza di reato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di munizionamento di arma comune da sparo, commessi in concorso.

Successivamente si procedeva a perquisire l’abitazione del soggetto mazarese che aveva accolto i due calabresi dove si rinveniva un panetto di hashish del peso complessivo di circa 73 grammi; si procedeva dunque a deferire all’Autorità Giudiziaria il soggetto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia giudiziaria proseguiva con la perquisizione dell’abitazione di un secondo mazarese; a casa di quest’ultimo venivano rinvenuti e sequestrati:

- 1 involucro di forma quadrata contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 615 grammi circa;

- 1 busta contenente 500 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

- 1 contenitore cilindrico contenente 50 grammi circa di hashish.

Alla luce dell’ingente quantitativo di droga rinvenuto, anche questo soggetto veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In totale sono stati sequestrati oltre 2,300 kilogrammi di sostanze stupefacenti; la droga, qualora fosse stata venduta, avrebbe fruttato circa 200.000 euro. L’operazione evidenzia ancora una volta l’impegno della Polizia di Stato per contrastare la piaga del traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo a mantenere la sicurezza dei cittadini e contrastare efficacemente le attività illecite che minacciano il tessuto sociale della città.