Triscina, in auto senza patente, assicurazione e con droga in tasca. Arrestato un uomo

del 2026-01-31

Commenti
Immagine articolo: Triscina, in auto senza patente, assicurazione e con droga in tasca. Arrestato un uomo

I Carabinieri della Stazione di Marinella hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti uno straniero classe ’87 sorpreso in possesso di crack, hashish e cocaina. I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo per le vie della frazione di Triscina, hanno notato il soggetto a bordo di un’autovettura che alla loro vista cambiava direzione aumentando la velocità.  

    • Decidevano così di fermarlo per controllare i documenti di guida. Giunti a poca distanza dall’auto notavano inoltre il soggetto buttare via dal finestrino un involucro bianco. Recuperato l’involucro i Carabinieri fermavano il 39enne che risultava da subito sprovvisto di patente di guida e di assicurazione.

    Sottoposto a perquisizione e aperto l’involucro poco prima gettato il 39enne risultava in possesso di 21 gr. di crack, 10 di hashish e una dose di cocaina oltre a 5 telefoni cellulari e circa 350 euro in banconote.  L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

