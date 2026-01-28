Castelvetrano, auto contro palo dell’illuminazione, 48enne trasportato in Ospedale

di: Redazione - del 2026-01-28

Stamattina intorno alle 7 un cittadino rumeno B.I. di 48 anni, secondo alcune indiscrezioni raccolte in stato alcolemico più alto del limite consentito, ha distrutto un palo dell'Enel a bordo della sua panda. L' uomo é stato trasportato in Ospedale. Sul posto, l'impatto é avvenuto nei pressi della zona artigianale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. Per la rimozione del palo é intervenuto il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Castelvetrano, addetto alla illuminazione pubblica. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il palo della luce lavorando in sinergia con gli operai dell Enel.