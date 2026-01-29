Menfi, tragedia sfiorata, cade albero su un’auto e la ribalta

di: Redazione - (fonte: BeliceNews) - del 2026-01-29

(ph. BeliceNews)

Tragedia sfiorata all'alba di oggi a Menfi. In via Palminteri, le forti raffiche di vento hanno sradicato un pino di grosse dimensioni che è piombato su un'auto in movimento. L'impatto ha causato il ribaltamento del mezzo, ma il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare la sede stradale e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.