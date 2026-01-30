  • A3 Conad
Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

di: Elio Indelicato - del 2026-01-30

Immagine articolo: Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

Rubate due autovetture nella disponibilità del personale del Distretto sanitario di Castelvetrano. Indagano i Carabinieri di Castelvetrano. Nel corso della notte i ladri, approfittando della presenza di impalcature, per dei lavori in corso, sono entrati negli uffici del Distretto alla ricerca probabilmente di soldi o qualcosa di importante. Dopo avere forzato alcune porte degli uffici rompendo anche dei vetri, aprendo un cassetto, hanno trovato le chiavi di due utilitarie,  una Peugeot e una Renault, che erano posteggiate nell’area attigua ala Distretto nella parte alta dell’Ospedale civico di Castelvetrano.

    • A questo punto i malviventi hanno avuto vita facile e si sono dileguati con le due autovetture. L’indomani la Peugeot è stata ritrovata, pare incidentata, nella via Pantaleo, mentre dell’altra attualmente nessuna notizia. Sono stati gli impiegati all’apertura  degli uffici, nella prima mattinata  a scoprire il furto e a denunciarlo ai Carabinieri, che si sono messi all’opera utilizzandoprobabilmente qualche immagine di qualche sistema di video sorveglianza presente.

    Poco tempo fa a poche decine di metri un furto di una card all’interno di una autombulanza del 118 utilizzata per il rifornimento di carburante e il tentato furto dell’autoradio sempre del mezzo, nell’attigua piazza Generale Cascino (come da foto in copertina).

