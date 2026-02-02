Castelvetrano, Posta Centrale nuovamente chiusa per assenza acqua

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-02

Ancora una chiusura forzata per la sede centrale delle Poste Italiane di Castelvetrano, ufficio ubicato nella via Vittorio Emanuele. A confermare la chiusura una nota della Segreteria Provinciale del ConfSal Comuicazioni.

"Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini ha comunicato sulle varie testate giornalistiche il tema che riguarda l'emergenza idrica in città, con la turnazione da qualche un mese che interessa varie zone del paese, affermando che “ L'emergenza idrica è un fatto che ci porteremo a lungo”. Si legge nella nota.

"L’ufficio centrale di Castelvetrano ha solo quattro recipienti da 500 litri in un pozzo luce posto a circa 60 metri dalla via Vittorio Emanuele, questo causa difficoltà alle autobotti anche a scaricare. Un piccolo approvvigionamento di 2000 litri per un immobile enorme, insufficiente anche per una famiglia di due persone. L'assenza di acqua potabile in un ufficio postale, come in qualsiasi luogo di lavoro, costituisce una grave violazione della legge 81/08 (art. 62-63 e Allegato IV, punto 1.13.1), che obbliga il datore di lavoro a garantire acqua potabile per l'igiene. La mancanza deve comportare la chiusura IMMEDIATA dell'ufficio per motivi sanitari, come già accaduto in diverse occasioni, tranne giorno 31 Gennaio. Il maltempo non ha consentito all’autobotte di scaricare l’acqua impedendo ai lavoratori per quasi l’intero turno di lavorazione l’uso dei bagni. Ci ha lasciato perplessi che GO non abbia provveduto nella immediatezza alla chiusura, l’assenza di acqua era già nota il giorno precedente, lasciando intendere che era il personale a dover decidere. Non solo, ci risulta che è stata negata ad un lavoratore, una volta richiesta, la possibilità di completare l’orario di lavoro in altri uffici, invitandolo ad usufruire di un permesso.

Chiediamo dunque all’Azienda di essere messi a conoscenza se si è attivata una interlocuzione con il Responsabile del settore idrico del Comune di Castelvetrano e se vi è l’intenzione di provvedere con interventi strutturali, per esempio con una nuova cisterna o con recipienti più grandi in previsione della stagione estiva. Inoltre chiediamo più risolutezza ed immediatezza nell’applicazione delle regole di riferimento, da parte aziendale, stabilendo già le procedure da attivare, senza per forza cercare soluzioni alternative che ritardino applicazione della legge stessa, sapendo già quali modalità debbano essere messe in campo contrattualmente quando si dispone la chiusura dell’ufficio a turno iniziato.

Si chiede inoltre che fin quando l’ufficio di Castelvetrano non abbia ricevuto la fornitura d’acqua non venga aperto, dunque lunedì mattina 2 Febbraio si mantenga la chiusura per motivi igienico sanitari che rendono insalubri i locali impedendone l’uso dei servi igienici. In sintesi, la fornitura d'acqua è un diritto - conclude la nota - inalienabile del lavoratore, e il datore di lavoro deve attivarsi immediatamente per ripristinare il servizio".