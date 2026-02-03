  • A3 Conad
Castelvetrano, intervento sulle paratoie della Diga dopo sopralluogo

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-03

Nella giornata di oggi, dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana, l’Assessore Salvatore Ingrasciotta, insieme all’arch. Pasquale Calamia e al geom. Bentivoglio, si è recato nuovamente presso la Diga Delia. Nel corso della giornata è stato eseguito un intervento tecnico sulle paratoie della diga che permetterà di innalzare il livello dell’invaso fino alla quota di 64 metri, migliorando la capacità di accumulo dell’acqua.

    • Un ringraziamento va alla Protezione Civile di Trapani, al dott. Antonio Parrinello e a tutto il suo staff per la rapidità e l’efficienza con cui è stato realizzato l’intervento. Si tratta di un’operazione importante perché consentirà di assicurare una maggiore disponibilità di acqua in vista della prossima stagione irrigua, con benefici concreti per il territorio e per il comparto agricolo.

