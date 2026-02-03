Castelvetrano, intervento sulle paratoie della Diga dopo sopralluogo

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-03

Nella giornata di oggi, dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana, l’Assessore Salvatore Ingrasciotta, insieme all’arch. Pasquale Calamia e al geom. Bentivoglio, si è recato nuovamente presso la Diga Delia. Nel corso della giornata è stato eseguito un intervento tecnico sulle paratoie della diga che permetterà di innalzare il livello dell’invaso fino alla quota di 64 metri, migliorando la capacità di accumulo dell’acqua.

Un ringraziamento va alla Protezione Civile di Trapani, al dott. Antonio Parrinello e a tutto il suo staff per la rapidità e l’efficienza con cui è stato realizzato l’intervento. Si tratta di un’operazione importante perché consentirà di assicurare una maggiore disponibilità di acqua in vista della prossima stagione irrigua, con benefici concreti per il territorio e per il comparto agricolo.