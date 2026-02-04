  • A3 Conad
Castelvetrano, l'Amministrazione comunale lancia l'iniziativa "Adotta un albero"

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-04

Immagine articolo: Castelvetrano, l'Amministrazione comunale lancia l'iniziativa "Adotta un albero"

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato la manifestazione di interesse relativa al progetto “Adotta un albero”, un’iniziativa finalizzata alla rigenerazione e alla valorizzazione del patrimonio arboreo urbano, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Attraverso questo avviso pubblico, l’Amministrazione comunale intende garantire trasparenza e pubblicità ai procedimenti di propria competenza, offrendo a cittadini, associazioni, enti privati, istituti scolastici, aziende e operatori economici la possibilità di manifestare il proprio interesse ad adottare un albero e contribuire attivamente alla cura del verde pubblico.

    • Il progetto, promosso dalla VI Direzione – 3° Servizio Verde Pubblico, è rivolto alla sostituzione di esemplari arborei compromessi del patrimonio verde cittadino, con particolare riferimento alle palme colpite dal punteruolo rosso.

    Gli interventi interesseranno aree di proprietà comunale, con priorità per alcuni tratti stradali, tra cui viale Roma, e prevedono la messa a dimora di nuove piante di palma Phoenix dactylifera, specie idonea e più resistente agli attacchi fitosanitari. La manifestazione di interesse ha carattere esplorativo e non vincolante e non costituisce procedura di affidamento ai sensi del Codice dei contratti pubblici. L’adesione si configura come contributo liberale o come assunzione diretta degli oneri dell’intervento, senza alcun corrispettivo economico o ritorno commerciale per il soggetto aderente.

    • Per l’adozione di un singolo esemplare arboreo è previsto un contributo economico pari a 1.500 euro, determinato sulla base dei costi stimati di fornitura, trasporto, posa in opera e messa a dimora della pianta. In alternativa, il soggetto interessato potrà sostenere direttamente tali oneri, previo nulla osta dell’Amministrazione comunale e nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti.

    A seguito dell’adesione, su richiesta, potrà essere collocata una targhetta identificativa con la dicitura “albero adottato da …” e i nominativi dei soggetti aderenti, previa autorizzazione, saranno inseriti nel registro delle adozioni del progetto “Adotta un albero”.

    Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it entro il termine del 6 marzo 2026, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente.

  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio

