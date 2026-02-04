  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Finti agricoltori percettori di contributi, guai giudiziari per una coppia. Finanzieri sequestrano 60 mila euro

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-04

Commenti
Immagine articolo: Finti agricoltori percettori di contributi, guai giudiziari per una coppia. Finanzieri sequestrano 60 mila euro

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Termini Imerese, del valore di € 58.212,34, a carico di due coniugi del palermitano, indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il provvedimento giunge a conclusione di attività delegate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In particolare, nell’ambito di un accertamento di polizia economico-finanziaria svolto dalla Compagnia di Bagheria, è emerso come una coppia originaria di Piana degli Albanesi, abbia aperto una partita IVA operante nel settore agricolo, intestata alla moglie, per poi trasformare fittiziamente in impresa agricola un’altra ditta, già esistente e di proprietà del marito, ma non più operativa, al fine di percepire risorse finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia per sostenere l’innovazione e la crescita del settore agricolo. I coniugi in realtà, ben lungi dall’essere effettivamente coltivatori, hanno prodotto esclusivamente falsi contratti d’affitto di terreni nel circondario, risultati in realtà intestati a terze persone, così da dimostrare all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ente preposto al pagamento, di essere idonei a percepire le risorse. In seguito, nel 2022 e nel 2023, hanno effettivamente percepito le somme sui propri conti correnti, che sono stati svuotati in pochi giorni con bonifici e prelevamenti.

    Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito, consente di recuperare appieno le risorse ottenute illegalmente da entrambi, anzitutto tramite l’apprensione di denaro dai conti correnti e nella loro disponibilità diretta, successivamente anche sui beni mobili e immobili loro intestati. La lotta all’illecita percezione di denaro pubblico appresenta il presupposto per un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti nazionali ed europei, risorse pensate per categorie destinatarie di misure di sostegno, come quella degli agricoltori.

    Si rappresenta, infine, che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, tragedia sfiorata stamattina, auto chiusa nel passaggio a livello. Decisivo intervento di ex vigile del fuoco

    Triscina, in auto senza patente, assicurazione e con droga in tasca. Arrestato un uomo

    Sorpresi a rubare in un'abitazione a Tre Fontane, carabinieri denunciano due persone

    (VIDEO) Castelvetrano, la storia del Circolo della Gioventù in quattro video. Nel primo gli anni della ribellione all'egemonia della famiglia Saporito

    Castelvetrano, torna sotto casa dei genitori nonostante il divieto, denunciato 40enne