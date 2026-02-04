  • A3 dottor Gianni catalanotto
Sorpresi a rubare in un'abitazione a Tre Fontane, carabinieri denunciano due persone

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-04

Commenti
Immagine articolo: Sorpresi a rubare in un'abitazione a Tre Fontane, carabinieri denunciano due persone

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato una straniera di 35 anni ed un italiano di 49 anni per ricettazione e violazione di domicilio in quanto sorpresi all’interno di un’abitazione in possesso di refurtiva.

    • I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo notturno nelle zone di Tre Fontane, hanno sorpreso i due all’interno di un’abitazione con al seguito refurtiva (capi di abbigliamento e accessori) ricollegati ad altri eventi criminosi. È ancora in corso l’individuazione di alcuni dei proprietari per la restituzione della refurtiva.

