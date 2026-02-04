  • A3 Conad
Castelvetrano, 750 mila euro per l'immobile confiscato in via Omero, nascerà un polo socio-assistenziale

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-04

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, 750 mila euro per l'immobile confiscato in via Omero, nascerà un polo socio-assistenziale

Importante risultato per il Comune di Castelvetrano sul fronte delle politiche sociali e della rigenerazione urbana: il progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)” è stato ammesso a finanziamento per 750.000 euro nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.3.2, promosso dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

    • L’intervento riguarda la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un immobile comunale sito in via Omero, censito al catasto al foglio 34, particella 1263 sub 3, piano terra, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Castelvetrano dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

    Il progetto prevede lavori edilizi, l’adeguamento funzionale degli spazi e la fornitura di attrezzature e arredi, finalizzati alla realizzazione di servizi sociali e socioassistenziali dedicati ad anziani e persone con limitata autonomia, nonché alle loro famiglie. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in condizione di fragilità, favorendo al contempo i processi di conciliazione tra vita privata e lavoro.

    • Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: «Questo progetto rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione verso le periferie della città. Investire nei quartieri- in questo caso “la Salute” - significa riportare servizi, funzioni e presidi sociali laddove per troppo tempo sono mancati. Vogliamo che le periferie tornino ad essere luoghi vissuti, riconosciuti e centrali nelle politiche di sviluppo urbano e sociale di Castelvetrano».

    Sulla stessa linea l’Assessore ai Servizi Sociali, Rosalia Ventimiglia, che evidenzia la dimensione sociale dell’intervento: «La struttura che nascerà in via Omero non sarà solo un luogo di servizi, ma un vero e proprio centro di aggregazione sociale, aperto agli abitanti del quartiere e a tutta la città. Sarà uno spazio pensato per diverse dove diverse generazioni potranno confrontarsi, capace di promuovere relazioni, inclusione e supporto alle famiglie, con particolare attenzione alle persone più fragili».
    Il progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)” si inserisce così in una visione più ampia di rigenerazione delle periferie di Castelvetrano, che individua nei centri di aggregazione sociale uno strumento fondamentale per rafforzare la coesione comunitaria, prevenire il disagio e restituire valore a beni pubblici e confiscati, trasformandoli in opportunità concrete per l’intera collettività.

