Castelvetrano, tragedia sfiorata stamattina, auto chiusa nel passaggio a livello. Decisivo intervento di ex vigile del fuoco

del 2026-02-02

Poteva finire in tragedia oggi a Castelvetrano nei pressi del passaggio a livello di via San Martino, per un'anomalia al sistema semaforico la conducente di un'utilitaria ha svoltato per oltrepassare ma é rimasta intrappolata tra le leve nonostante il segnale fosse di colore verde.

Tempestivo l'intervento dell'ex vigile del fuoco di Castelvetrano, oggi in pensione, Giuseppe Crimi, che é riuscito a mettere in salvo la signora e l'autovettura, considerato che il conducente del treno ha fermato il vagone per permettere di poter spostare la vettura.