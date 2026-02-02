Marinella, rami grosso ficus sui cavi dell'energia, intervengono i Vigili del Fuoco
di: Redazione - del 2026-02-02
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano per mettere in sicurezza un gigantesco ficus nella strada adiacente alla piazza dell'ex Stazione Ferroviaria a Marinella di Selinunte i cui rami, pericolosamente, erano arrivati per il peso sui cavi della linea elettrica con il serio rischio di collassarli.
La strada è stata chiusa al traffico in attesa che vengano rimossi il fogliame ed i rami. L'intervento dei Vigili del Fuoco dopo una serie di segnalazioni degli abitanti della zona.