Esplode bombola di gas, due edifici dichiarati inagibili. Paura tra i residenti a Castelluzzo

di: Redazione - del 2026-02-03

Momenti di paura ieri sera attorno alle 22:30, nella frazione di Castelluzzo, a San Vito Lo Capo, per l’esplosione di una bombola di gas. Il proprietario di casa, secondo le prime indiscrezioni ha notato il malfunzionamento di una stufa portandolo all’esterno. Poco dopo l'esplosione che ha danneggiato due edifici, dichiarati inagibili mentre gli appartamenti nella zone limitrofe hanno subito danni ai vetri.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Trapani per gestire la situazione. Ha subito un malore l'uomo che ha portato fuori la bombola malfunzionante. Sull'accaduto indagano i carabinieri.