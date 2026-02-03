  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, torna sotto casa dei genitori nonostante il divieto, denunciato 40enne

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-03

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, torna sotto casa dei genitori nonostante il divieto, denunciato 40enne

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 40enne del posto. L’uomo avrebbe violato le misure, cui è sottoposto nei confronti dei genitori, presentandosi sotto casa degli stessi.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze per le vittime allontanando il 40enne che è stato denunciato all’A.G.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, tragedia sfiorata stamattina, auto chiusa nel passaggio a livello. Decisivo intervento di ex vigile del fuoco

    Triscina, in auto senza patente, assicurazione e con droga in tasca. Arrestato un uomo

    Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

    Messina Denaro, il sequestro alla sorella e la conferma dei nomi nei pizzini

    Messina Denaro, in carcere il vivandiere Emanuele Bonafede, deve scontare pena per associazione e favoreggiamento