  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Campobello, quattro persone denunciate per furto di energia elettrica

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-10

Commenti
Immagine articolo: Campobello, quattro persone denunciate per furto di energia elettrica

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nell’ambito di controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, eseguiti unitamente a personale specializzatodella società E-Distribuzione, hanno denunciato quattro personeper furto aggravato.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nel corso dei controlli, che hanno interessato vari immobili siti nel comune di Campobello di Mazara, un61enne, un 52enne e una 28enne del luogo sono stati denunciati per aver effettuato allacci diretti alla linea elettrica mentre un 40enne per aver manomesso il contatore enel, proseguono gli accertamenti al fine di quantificare l’entità dei furti di energia.

     

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

    Castelvetrano, ecstasy, cocaina e crack in crack in casa, arrestati tre stranieri

    Processo a carico di 12 medici di Castelvetrano, entra nel vivo il procedimento per la morte di un insegnante

    Castelvetrano, chiuderanno le scuole dal 16 al 18 febbraio per disinfestazione e derattizzazione

    Campobello, quattro persone denunciate per furto di energia elettrica