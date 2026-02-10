Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

di: Redazione - del 2026-02-10

A causa probabilmente dell'asfalto reso scivoloso dalle continue piogge che si sono abbattute sul territorio, questo pomeriggio, sulla Castelvetrano-Campobello, in prossimità del passaggio a livello, una vettura, Kia Sportage, si è ribaltata a seguito di un impatto con una Fiat Punto. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Traffico rallentato su entrambe le direzioni. due persone sono state trasportate all'ospedale di Castelvetrano in condizioni non gravi.

Non si esclude che il manto bagnato in conseguenza delle piogge e ed un probabile eccesso di velocità siano alla base del sinistro.