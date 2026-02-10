  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-10

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

A causa probabilmente dell'asfalto reso scivoloso dalle continue piogge che si sono abbattute sul territorio, questo pomeriggio, sulla Castelvetrano-Campobello, in prossimità del passaggio a livello, una vettura, Kia Sportage, si è ribaltata a seguito di un impatto con una Fiat Punto. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Traffico rallentato su entrambe le direzioni. due persone sono state trasportate all'ospedale di Castelvetrano in condizioni non gravi.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Non si esclude che il manto bagnato in conseguenza delle piogge e ed un probabile eccesso di velocità siano alla base del sinistro.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

    Castelvetrano, ecstasy, cocaina e crack in crack in casa, arrestati tre stranieri

    Processo a carico di 12 medici di Castelvetrano, entra nel vivo il procedimento per la morte di un insegnante

    Castelvetrano, chiuderanno le scuole dal 16 al 18 febbraio per disinfestazione e derattizzazione

    Campobello, quattro persone denunciate per furto di energia elettrica