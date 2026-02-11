Donna scortata dai carabinieri in ospedale partorisce in auto

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-11

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani sono intervenuti in soccorso di una donna che in piena notte, unitamente al marito, si stava dirigendo presso il pronto soccorso del locale nosocomio in quanto era in procinto di partorire con forti dolori già in atto. Nelle prime ore della mattinata i militari notavano un’autovettura con due soggetti a bordo procedere a velocità sostenuta nei pressi della Stazione Carabinieri di Valderice, quando l’uomo alla guida alla vista dei Carabinieri arrestava la marcia e in stato di agitazione attirava la loro attenzione.

Giunti sul posto l’uomo li informava che la convivente seduta nel sedile posteriore era in procinto di partorire. Verificato quanto riferito i militari scortavano l’autovettura fino al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Erice preavvisando nel frattempo l’arrivo della donna in maniera tale che i sanitari, a guadagno di tempo, potessero predisporre quanto necessario.

Giunti in ospedale quado i sanitari si sono avvicinati alla macchina notavano la donna tenere già

tra le braccia il piccolo con ancora il cordone ombelicale attaccato che nel frattempo era nato in

macchina e pertanto veniva subito trasferita al reparto di neonatologia. Successivamente i militari apprendevano dal personale medico che sia la mamma che il bambino stavano bene e godevano di ottima salute.