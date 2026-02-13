E' tornata la luce al Villaggio Catalano a Marinella. Acqua sulla SS 115, l'Ass. Brillo: "E' acqua piovana che fuoriesce dal canalone"

di: Redazione - del 2026-02-13

Le tante segnalazioni degli ultimi giorni, anche attraverso le pubblicazioni della nostra redazione, hanno trovato un buon esito. È ritornata la luce al Villaggio Catalano a Marinella di Selinunte, dopo le numerose segnalazioni dei residenti preoccupati soprattutto nelle ore serali di uscire da casa.

L'Assessore Davide Brillo ha invitato l'azienda che per conto dell'Enel effettua le manutenzioni ad intervenire con urgenza. Altra segnalazione giunge da Castelvetrano nella via Caracci dove spesso va via la luce.

Lo stesso Assessore tiene anche a precisare che "lo sversamento di acqua sulla strada in contrada Trenta Salme, sulla strada per Marinella, non è acqua corrente ma piovana che fuoriesce dai canaloni di scolo in una parte sicuramente occlusa e per questo - afferma Brillo - di sta provvedendo ad una attenta verifica".