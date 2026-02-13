Messina Denaro, rinviata a giudizio la "Prof-amante". Per il GUP avrebbe favorito la latitanza

di: Redazione - del 2026-02-13

Avrebbe favorito e coperto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro e per questo ora Floriana Calcagno, una delle insegnanti amanti del mafioso, è stata rinviata a giudizio, come richiesto dal sostituto procuratore Gianluca De Leo. Il processo inizierà il prossimo 4 maggio.

Il Tribunale del Riesame di Palermo aveva concesso la misura cautelare dei domiciliari a Floriana Calcagno, l’insegnante che ha avuto una relazione con Matteo Messina Denaro, e che il 14 aprile 2025 era stata arrestata con l'accusa di aver agevolato la sua latitanza.

Floriana Calcagno si era presentata spontaneamente in Procura il 21 gennaio 2023, dichiarando di aver conosciuto il boss sotto falsa identità, con il nome del medico in pensione, Francesco Salsi. Tuttavia, le indagini del Ros hanno rivelato un ruolo più attivo della professoressa, coinvolta in numerosi spostamenti e contatti con il latitante. L'insegnante intanto era stata sospesa dall'Istituto di Mazara dove insegnava matematica.