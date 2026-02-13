  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Capitaneria di porto di Mazara, sequestrate due aree per abbandono e gestione illecita di rifiuti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-13

Commenti
Immagine articolo: Capitaneria di porto di Mazara, sequestrate due aree per abbandono e gestione illecita di rifiuti

Nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate alla tutela ambientale e alla prevenzione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti, i militari del Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Mazara del Vallo hanno sottoposto a sequestro due distinte aree, per una superficie complessiva di circa 125 metri quadrati, riconducibili a due diverse attività operanti nel territorio comunale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il primo intervento è scaturito da accertamenti condotti all’interno di un’area produttiva, dove, nel cortile laterale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti, veniva riscontrata la presenza di un cumulo di materiali in fase di combustione. Dall’osservazione diretta si rilevava la presenza di rifiuti non pericolosi costituiti da pedane in legno, pannelli in polipropilene alveolare, rotoli di etichette in PVC, imballaggi in plastica e cartone, nonché ulteriori residui derivanti dal ciclo di lavorazione industriale. I materiali dati alle fiamme, risultavano anche gestiti in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali. Gli autori, colti in flagrante, sono stati opportunamente deferiti all’Autorità giudiziaria.

    Nel corso della stessa giornata, durante un controllo in area portuale, il personale operante accertava inoltre la fuoriuscita di liquidi da un impianto di stoccaggio di acque di sentina, non più operativo. In particolare, veniva individuata una tubazione flessibile che, oltrepassando la recinzione dell’impianto, riversava sul terreno esterno un liquido scuro e maleodorante, con caratteristiche riconducibili a rifiuti oleosi di origine idrocarburica. All’interno dell’impianto veniva individuato, e colto - anch’esso - in flagrante, un soggetto che aveva pensato bene di alleggerire il carico delle cisterne svuotandole nel terreno circostante.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • L’attività è stata immediatamente interrotta ed il titolare dell’azienda è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Sono inoltre stati effettuati appositi campionamenti finalizzati a verificare la natura delle sostanze sversate nell’ambiente e ad accertare meglio le specifiche responsabilità. A tutela dell’ambiente e per impedire l’ulteriore aggravamento delle situazioni riscontrate, entrambe le aree sono state sottoposte a sequestro preventivo. Entrambe le attività sono state poste in essere sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala. I provvedimenti adottati, una volta completate le verifiche tecniche avviate, consentiranno, altresì, l’avvio delle necessarie attività di bonifica
    ambientale.

    L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto agli illeciti ambientali promosse dalla Guardia Costiera, con l’obiettivo di garantire la tutela del territorio, la prevenzione dell’inquinamento e la salvaguardia della salute pubblica, assicurando il rispetto della normativa posta a protezione dell’ambiente.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

    Processo a carico di 12 medici di Castelvetrano, entra nel vivo il procedimento per la morte di un insegnante

    Triscina, il Sindaco Lentini chiede urgente rivalutazione progetto rete fognaria

    Santa Ninfa, scontro fra due auto, sul posto i Carabinieri

    Donna scortata dai carabinieri in ospedale partorisce in auto