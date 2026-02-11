  • A3 dottor Gianni catalanotto
Addio al Casale Pardo, crolla parte dell'edificio di contrada Fontanelle

di: Redazione - del 2026-02-11

In un precedente articolo di nove anni fa, avevamo parlato del Casale Pardo di Contrada Fontanelle e di come inesorabilmente il tempo cancella la memoria di importanti ruderi che hanno fatto la storia di chi li ha posseduti e abitati.  Adesso, come da copertina, le foto che testimoniano il crollo dell'edificio.

    • Ecco l'articolo da noi pubblicato nel lontano 2017: "Il famoso pittore castelvetranese Gennaro Pardo dalla sua tenuta di Contrada Fontanelle trasse lo spunto per le sue tele. Il suo sguardo finiva all’orizzonte fatto di ulivi e di aranceti e il profumo delle zagare inebriava sicuramente e stimolava la sua verve artistica. Di quella casa purtroppo rimane ancora qualcosa da salvare. In Redazione ci è arrivata una lettera di un nostro attento lettore, che lancia un appello alle Istituzioni e ci riferisce di una lunga chiacchierata di un aziano che quei luoghi li ha vissuti:

    "Questo magnifico e robusto edificio costruito su suolo roccioso, denominato 'Casale Pardo'  era di proprietà del noto pittore Gennaro Pardo che tanto lustro ha dato alla nostra Castelvetrano. Venne edificato nell'ottocento. Era la dimora preferita del 'Pittore di Selinunte', qui infatti, si ispirava nel dipingere i paesaggi delle 'Campagne di Castelvetrano', come può constatare lei stesso.

    • Da qui si può spaziare a 180 gradi, infatti  guardando verso Nord si vede Erice, a Nord Ovest le isole Egadi, ad ovest una intera vallata  e sullo sfondo Mazara del Vallo; a sud ovest il mare Mediterraneo. Il tramonto offre un panorama maestoso. Sul lato destro, al piano terra, insistevano le scuderie, sul lato sinistro la cucina con forno e pozzo di acqua potabile.

    Oggi tutto è in totale abbandono. Eppure l'edificio durante la 2^ guerra Mondiale era stato requisito dalle Autorità Militari e utilizzato anche quale sede di comando di una Compagnia Contraerea composta da  Soldati Italiani a difesa del vicino Aeroporto Militare. La scala che porta sul torrione fino a qualche anno fa era agibile. Ricordo che, sulla sommità, era stata installata una mitragliatrice, ancora oggi sono evidenti gli ancoraggi.

    Nel dopoguerra la casa era abitata dai coloni e dagli eredi. Successivamente, e fino ai giorni nostri, via via è stata abbandonata. I vandali e i ladri l'hanno saccheggiata depredando i mobili e suppellettili. Recentemente é stata preda di un incendio estivo". Gennaro Pardo si rivolta nella tomba! La sua casa di C/da Fontanelle sta diventando un rudere.

    I dirigenti scolastici dei plessi intitolati "Gennaro Pardo" potrebbero organizzare delle "gite scolastiche" per sensibilizzare gli alunni i loro genitori e conseguentemente le Autorità sul degrado dello stabile destinato a crollare e cadere nell'oblio. L'anziano continuava nel dire che  gli eredi non si sono mai fatti vivi nemmeno per chiudere il portone. L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, che sfoggia ed espone opere del pittore in musei, teatri e gallerie, potrebbe farsi carico di restaurare il tetto e rendere fruibile il plesso destinandolo a museo o plesso scolastico per "giovani pittori". Lo sguardo dell'anziano si volgeva verso l'unica palma altissima posta a "sentinella" dello stabile, indicandola, concludeva  dicendo: "Mio nonno raccontava che l'aveva piantata il Pittore Gennaro Pardo".

