Party di Carnevale non autorizzato, scattano sei denunce

di: Redazione - del 2026-02-14

Immagine articolo: Party di Carnevale non autorizzato, scattano sei denunce

Un capannone trasformato abusivamente in discoteca, in occasione del giovedì grasso per una serata denominata una "Notte d’Inferno a Menfi". Ad organizzare la mega festa, senza autorizzazione come associazione privata un gruppo di giovani di Menfi. Scattate sei denunce. Un vero e proprio evento promosso sui social ha visto la partecipazione di centinaia di giovani a Menfi ma il tutto si è svolto senza qualsiasi autorizzazione. I carabinieri della stazione di Menfi, coordinati dal Reparto Territoriale di Sciacca, hanno denunciato sei ragazzi tra i 20 e i 25 anni. L’evento era stato presentato come attività di un circolo privato, ma diversi partecipanti ascoltati dai militari hanno negato di aver mai firmato un’iscrizione.

    • La Procura di Sciacca, guidata da Maria Teresa Maligno, ha chiesto la convalida del sequestro e prosegue gli accertamenti su organizzazione, promozione e gestione dei pagamenti.

