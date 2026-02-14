Party di Carnevale non autorizzato, scattano sei denunce

di: Redazione - del 2026-02-14

Un capannone trasformato abusivamente in discoteca, in occasione del giovedì grasso per una serata denominata una "Notte d’Inferno a Menfi". Ad organizzare la mega festa, senza autorizzazione come associazione privata un gruppo di giovani di Menfi. Scattate sei denunce. Un vero e proprio evento promosso sui social ha visto la partecipazione di centinaia di giovani a Menfi ma il tutto si è svolto senza qualsiasi autorizzazione. I carabinieri della stazione di Menfi, coordinati dal Reparto Territoriale di Sciacca, hanno denunciato sei ragazzi tra i 20 e i 25 anni. L’evento era stato presentato come attività di un circolo privato, ma diversi partecipanti ascoltati dai militari hanno negato di aver mai firmato un’iscrizione.

La Procura di Sciacca, guidata da Maria Teresa Maligno, ha chiesto la convalida del sequestro e prosegue gli accertamenti su organizzazione, promozione e gestione dei pagamenti.