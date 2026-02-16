  • A3 dottor Gianni catalanotto
Diga Delia, Regione dispone finanziamento di 190 mila per deviare traffico mezzi pesanti

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-16

La Regione Siciliana ha disposto un finanziamento di 190 mila euro in favore del Comune di Castelvetrano per la realizzazione di un percorso alternativo finalizzato a deviare il traffico dei mezzi pesanti dall’area più delicata della Diga Trinità, infrastruttura strategica per il territorio. Il decreto, adottato a seguito della richiesta formale avanzata dal Comune, riconosce la necessità di intervenire con urgenza per tutelare l’opera. Lo scatolare dello scarico di fondo presenta infatti criticità manutentive e problematiche strutturali che potrebbero comprometterne nel tempo la stabilità e la funzionalità, soprattutto a causa del continuo passaggio di mezzi di grande portata.

    • Il nuovo percorso alternativo consentirà di deviare il traffico pesante, riducendo le sollecitazioni sull’infrastruttura e prevenendo possibili aggravamenti delle condizioni esistenti. Si tratta di una misura di prevenzione che garantisce maggiore sicurezza e tutela dell’opera nel tempo. L’iter che ha portato al finanziamento è stato seguito con costanza dall’Assessore all’Agricoltura e alla Protezione Civile Salvatore Ingrassciotta, che ha mantenuto un dialogo continuo con il Dipartimento regionale della Protezione Civile guidato dall’ing. Salvatore Cocina e con la fattiva disponibilità e operatività del responsabile provinciale dott. Antonio Parliniello, attraverso la Protezione Civile comunale guidata dall’Arch. Pasquale Calamia. 

    Un intervento che dimostra come la sinergia tra Amministrazione comunale e istituzioni regionali possa tradursi in azioni concrete a tutela del territorio e della comunità.

