S.Margherita, dopo rissa in piazza trovati armi in casa di quattro giovani riberesi

di: Francesca Capizzi - del 2026-02-17

Immagine articolo: S.Margherita, dopo rissa in piazza trovati armi in casa di quattro giovani riberesi

I carabinieri del reparto rerritoriale di Sciacca hanno perquisito le abitazioni di quattro giovani di Ribera, già denunciati lo scorso mese, per una rissa scoppiata in piazza Libertà a Santa Margherita di Belice. L’operazione ha portato al sequestro di due pistole a salve con tappo rosso, un tirapugni e due coltelli a serramanico.

    • Secondo alcune indiscrezioni uno dei giovani avrebbe avuto un’arma in mano durante la rissa. Le perquisizioni dei carabinieri sono servite anche a verificare se le armi trovate possano essere collegate a quanto visto quella sera, confermando la costante attenzione dell’Arma nel presidiare il territorio e prevenire episodi di violenza. Tre dei quattro giovani (T.G, T.A e I.G, le loro iniziali) sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali,  mentre A.S. non ha precedenti. Uno di loro è stato denunciato durante la perquisizione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

    L’episodio conferma come a Santa Margherita di Belice non siano nuovi i casi di tensioni e risse tra giovani del posto. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla tenenza di Ribera e dalla stazione di Santa Margherita di Belice, proseguono per accertare se vi siano altri soggetti coinvolti e ricostruire nel dettaglio la dinamica della rissa, sottolineando ancora una volta la vigilanza costante dell’Arma e il ruolo attivo dei militari nel garantire la sicurezza della comunità

