Messina Denaro, chiesta conferma in appello per la figlia della maestra, fedelissima del boss

(fonte: GdS.it) - del 2026-02-17

Immagine articolo: Messina Denaro, chiesta conferma in appello per la figlia della maestra, fedelissima del boss

A Martina Gentile in primo grado sono stati inflitti 4 anni e 8 mesi e un anno di libertà vigilata. È ritenuta una pedina della rete di assistenza del boss deceduto. Adesso La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 8 mesi e un anno di libertà vigilata inflitta in primo grado a Martina Gentile, figlia dell’insegnante Laura Bonafede, storica compagna di Matteo Messina Denaro. Gentile è ritenuta una pedina fondamentale della rete di assistenza al latitante. La donna era accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena.

    • Nel corso di dichiarazioni spontanee Gentile, in primo grado, davanti al gup, disse di aver ignorato la relazione tra il capomafia e sua madre, sposata con un altro mafioso che sconta l’ergastolo per omicidio. «Ad oggi, per quello che ho saputo leggendo anche la lettera diario di mia madre - ha spiegato - capisco che quell’uomo non meritava il mio affetto. Mia madre ha sbagliato tantissimo, per questo sono arrabbiata con lei, però purtroppo è andata così e io ho voluto bene ad una persona a cui non dovevo».

