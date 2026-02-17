  • A3 Conad
Straniero si scaglia contro carabinieri, 38enne tratto in arresto

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-17

Immagine articolo: Straniero si scaglia contro carabinieri, 38enne tratto in arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, uno straniero classe ’88 dimorante a Marsala che si era scagliato contro di loro e contro l’auto di servizio. I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo nel centro abitato, sono stati allertati per un uomo che lanciava oggetti contro le auto in movimento, in Contrada Dammusello.

    • Giunti sul posto i Carabinieri, nel procedere all’identificazione del soggetto, venivano aggrediti dallo straniero che si scagliava violentemente contro di loro e contro l’autovettura danneggiandola. I militari, per contenere l’uomo, hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino e al taser prima di immobilizzarlo e trarlo in arresto. Il gambiano, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala.

