  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge

Resta sempre aggiornato

del 2026-02-17

Commenti
Immagine articolo: Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge

Procedimento penale da Codice Rosso: doppia conforme di sentenza assolutoria per imprenditore castelvetranese. La Corte d’Appello di Palermo conferma l’assoluzione del Tribunale di Marsala emessa perché il fatto non sussiste.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La IV^ sezione penale d’appello ha confermato integralmente la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti dell’imprenditore Gaspare Cascino, imputato del reato di lesioni aggravate in un procedimento penale instaurato a seguito della querela dell’ex coniuge e trattato con l’attenzione normativa del c.d. “Codice Rosso”, difeso dall’avv. Franco Messina.

    La Corte ha ribadito l’assoluzione di Cascino “perché il fatto non sussiste”, ritenendo non provati i fatti oggetto di contestazione e condividendo le valutazioni espresse in primo grado. La decisione interviene al termine di un percorso giudiziario durato quasi quattro anni, nel corso del quale il quadro probatorio dibattimentale è stato approfonditamente esaminato, sia nel corso del primo grado di giudizio che in appello, attraverso rinnovazione istruttoria.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Con la recentissima pronuncia della Corte si consolida, sul piano del merito, l’insussistenza del capo d’imputazione contestato di lesioni aggravate. Il procedimento penale, inizialmente trattato nell’ambito della disciplina prevista per i reati c. d. da “Codice rosso”, si conclude quindi con una doppia conforme assolutoria che pronuncia l’innocenza dell’imputato rispetto ai fatti contestati. La lunga vicenda giudiziaria ha rappresentato un periodo molto delicato e complesso sotto il profilo umano e professionale dell’imprenditore ingiustamente accusato. La conferma dell’assoluzione consente di guardare con fiducia e rinnovata serenità al proprio percorso lavorativo, con la consapevolezza che il rigoroso e approfondito accertamento giudiziario ha definitivamente chiarito la sua posizione.

    Gaspare Cascino esprime sincera gratitudine ai propri difensori avvocati Franco Messina e Chiara Giuditta Messina per il lavoro professionale svolto con competenza e determinazione e rinnova piena fiducia nella magistratura.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Castelvetrano, registrata scossa di terremoto questa sera

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Messina Denaro, rinviata a giudizio la "Prof-amante". Per il GUP avrebbe favorito la latitanza

    Party di Carnevale non autorizzato, scattano sei denunce

    “Lu nannu e la nanna” a Castelvetrano: rito, memoria e identità nel Carnevale siciliano

    Lube store p1 dal 7 ottobre