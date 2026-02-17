Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge

del 2026-02-17

Procedimento penale da Codice Rosso: doppia conforme di sentenza assolutoria per imprenditore castelvetranese. La Corte d’Appello di Palermo conferma l’assoluzione del Tribunale di Marsala emessa perché il fatto non sussiste.

La IV^ sezione penale d’appello ha confermato integralmente la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti dell’imprenditore Gaspare Cascino, imputato del reato di lesioni aggravate in un procedimento penale instaurato a seguito della querela dell’ex coniuge e trattato con l’attenzione normativa del c.d. “Codice Rosso”, difeso dall’avv. Franco Messina.

La Corte ha ribadito l’assoluzione di Cascino “perché il fatto non sussiste”, ritenendo non provati i fatti oggetto di contestazione e condividendo le valutazioni espresse in primo grado. La decisione interviene al termine di un percorso giudiziario durato quasi quattro anni, nel corso del quale il quadro probatorio dibattimentale è stato approfonditamente esaminato, sia nel corso del primo grado di giudizio che in appello, attraverso rinnovazione istruttoria.

Con la recentissima pronuncia della Corte si consolida, sul piano del merito, l’insussistenza del capo d’imputazione contestato di lesioni aggravate. Il procedimento penale, inizialmente trattato nell’ambito della disciplina prevista per i reati c. d. da “Codice rosso”, si conclude quindi con una doppia conforme assolutoria che pronuncia l’innocenza dell’imputato rispetto ai fatti contestati. La lunga vicenda giudiziaria ha rappresentato un periodo molto delicato e complesso sotto il profilo umano e professionale dell’imprenditore ingiustamente accusato. La conferma dell’assoluzione consente di guardare con fiducia e rinnovata serenità al proprio percorso lavorativo, con la consapevolezza che il rigoroso e approfondito accertamento giudiziario ha definitivamente chiarito la sua posizione.

Gaspare Cascino esprime sincera gratitudine ai propri difensori avvocati Franco Messina e Chiara Giuditta Messina per il lavoro professionale svolto con competenza e determinazione e rinnova piena fiducia nella magistratura.