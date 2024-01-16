Controlli ai locali notturni in provincia, attività con irregolarità anche a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-16

Proseguono i controlli straordinari di natura amministrativa nei confronti di pubblici esercizi e attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo conformemente al contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno ed in esito alle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Sig. Prefetto di Trapani D.ssa Daniela LUPO, sudisposizioni impartite dal Questore di Trapani, dr. Giuseppe Felice Peritore, a seguito di dedicato Tavolo Tecnico tenutosi in Questura.

Nel decorso fine settimana i controlli sono stati effettuati neicomuni di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano, da personale della Polizia di Stato in servizio presso i locali Commissariati di P.S, unitamente a personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle locali Polizie Municipali, della ASP (Unità operative SIAN e SIAV).

Sono state controllate numerose attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Numerose le irregolarità riscontrate dallo svolgimento di una serata danzante senza la prevista licenza, alla carenza di carattere igienico sanitario in pregiudizio della salute pubblica. All’esito dei controlli si è proceduto alla contestazione delle relative sanzioni.

A Castelvetrano presso un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande sono state riscontrante piccole irregolarità da parte dei VV.FF. e della ASP a seguito delle quali sono state prescritte al titolare delle correzioni da apportare.

I serrati controlli continueranno nelle prossime settimane, al fine di garantire il rispetto delle regole di sicurezza, soprattutto quelle di capienza e antincendio ritenuti aspetti essenziali, della normativa di settore, e di contrastare forme di esercizio abusivo