Salemi, truffa del finto carabiniere ad un anziano, denunciato 42enne

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-18

I Carabinieri della Stazione di Salemi nei giorni scorsi hanno denunciato un 42enne pugliese, ritenuto responsabile di truffa aggravata commessa ai danni di un ignaro anziano con la tecnica del finto Carabiniere, la celerità e la prontezza dei militari dell'Arma ha inoltre evitato che la sventurata vittima venisse privata di tutti i suoi risparmi. L'uomo, un 78enne salemitano, avrebbe ricevuto un sms che segnalava movimenti sospetti sul suo conto bancario subito seguito dalla telefonata di un sedicente Maresciallo dei Carabinieri che lo avvisava di una truffa bancaria in atto sul suo conto che metteva a rischio i suoi risparmi invitandolo a trasferirli su un conto bancario sicuro da lui indicato, rassicurandolo che gli sarebbero stati restituiti tramite assegno circolare.

    • Il truffatore, che aveva clonato il numero telefonico di una Caserma dei Carabinieri rendendo ancora più credibile la richiesta avanzata, riusciva a convincere l’anziana vittima ad effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro seguendo le istruzioni che gli venivano impartite.

    All’ulteriore richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro, il 78enne insospettito senza interrompere la chiamata telefonica si recava presso il locale Comando Stazione Carabinieri, dove si rendeva conto di essere vittima di un truffa e denunciava l’accaduto ai veri Carabinieri, che, avviate immediatamente le indagini riuscivano a bloccare le transazioni finanziarie già avviate, identificando il presunto autore del reato e deferendolo all'Autorità Giudiziaria competente, la quale disponeva il sequestro del conto corrente al fine di consentire larestituzione al legittimo titolare di buona parte delle somme sottratte.

    • L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e delle Forze delle Polizie rimane sempre massima nell’attività di prevenzione e repressione di questo odioso reato che mira a colpire le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione da parte di criminali senza scrupoli. Diffidare sempre da sconosciuti che si si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine o a enti pubblici, chiedendo denaro o informazioni personali, nessun operatoreautorizzato richiede pagamenti in contanti o preziosi presso il domicilio.

    In caso di dubbi o situazioni sospette, è fondamentale recarsi sempre al più vicino posto di polizia o contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 per segnalare ogni episodio sospetto.

