Controlli nei ristoranti, denunciate tre persone a Mazara ed Alcamo

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-21

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 3 persone, due uomini di Trapani e una donna di Mazara del Vallo, per irregolarità riscontrate all’interno di un ristorante di Mazara del Vallo ed un’associazione di Alcamo.

Durante il controllo presso l’associazione alcamese sarebberoemersi i reati di falsità ideologica e false dichiarazioni in quanto venivano stipulati falsi contratti di lavoro tra i due denunciati al fine di far ottenere, al più giovane, la misura alternativa dell’affidamento in prova inducendo così in errore il Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Nell’accesso eseguito presso il ristorante – pizzeria di Mazara del vallo invece sono state riscontrate: l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione ed informazione nei confronti di 8 lavoratori, contestate sanzioni amministrative per circa 14.000 € ed elevate ammende per circa 10.000 € e recuperati contributi e premi assicurativi e assistenziali pari a circa 900.000 €