  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Controlli nei ristoranti, denunciate tre persone a Mazara ed Alcamo

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-21

Commenti
Immagine articolo: Controlli nei ristoranti, denunciate tre persone a Mazara ed Alcamo

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 3 persone, due uomini di Trapani e una donna di Mazara del Vallo, per irregolarità riscontrate all’interno di un ristorante di Mazara del Vallo ed un’associazione di Alcamo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Durante il controllo presso l’associazione alcamese sarebberoemersi i reati di falsità ideologica e false dichiarazioni in quanto venivano stipulati falsi contratti di lavoro tra i due denunciati al fine di far ottenere, al più giovane, la misura alternativa dell’affidamento in prova inducendo così in errore il Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

    Nell’accesso eseguito presso il ristorante – pizzeria di Mazara del vallo invece sono state riscontrate: l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione ed informazione nei confronti di 8 lavoratori, contestate sanzioni amministrative per circa 14.000 € ed elevate ammende per circa 10.000 € e recuperati contributi e premi assicurativi e assistenziali pari a circa 900.000 €

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Castelvetrano, stasera l'abbruciatina di Lu Nannu e la Nanna. Segui la diretta sul sito CNews.it e su Facebook

    Controlli ai locali notturni in provincia, attività con irregolarità anche a Castelvetrano

    Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge