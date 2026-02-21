  • A3 dottor Gianni catalanotto
“45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme”

del 2026-02-21

Commenti
Immagine articolo: “45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme”

Quarantacinque minuti di terrore in auto con la figlia di 15 mesi con difficoltà a respirare e bisognosa di ossigeno. La partenza da Castelvetrano (dove non esiste più il reparto di pediatria all’interno dell’ospedale) per un primo soccorso a Mazara salvo poi comprendere che alle 20 chiudeva il reparto di Pediatria. Poi ancora la corsa che continuava verso Marsala. A raccontare con rabbia e indignazione l’incubo vissuto per la propria figlia di 15 mesi è Giovanni Cusumano, maestro di danza, di Castelvetrano. È proprio dalla esperienza vissuta sulla propria pelle che nasce iniziativa di una raccolta firme (clicca qui per firmare) con l’obiettivo di sensibilizzare la politica sull’importanza del reparto di pediatria a Castelvetrano.

    •  “Sono un padre che, qualche giorno fa, si è trovato ad affrontare un'esperienza terribile. Ho dovuto percorrere più di 45 minuti di strada, due volte al giorno, per poter vedere la mia bambina ricoverata a Marsala. Quarantacinque minuti che sembrano un'eternità quando sei nel panico per una crisi respiratoria e quando sai che tua figlia è in un letto d'ospedale e tu non puoi raggiungerla immediatamente se succede qualcosa. Non stiamo parlando di un capriccio. Stiamo parlando di salute. Stiamo parlando di bambini.

    I cittadini di Castelvetrano esprimono profonda indignazione e preoccupazione per l'assenza di un reparto pediatrico attivo e pienamente operativo presso l'Ospedale "Vittorio Emanuele". La tutela della salute dei minori è un diritto fondamentale e inviolabile, e l'assenza di un presidio pediatrico H24 provoca conseguenze gravi: in caso di emergenza, le famiglie sono costrette a percorrere chilometri e chilometri verso ospedali lontani, con tempi di percorrenza lunghi.

    • Questo non è solo un problema personale, ma una questione che riguarda tutta la comunità. Secondo l'Istat, i bambini rappresentano circa il 15% della popolazione totale, e il diritto alla salute di questi giovani cittadini non può essere trascurato. Nei casi in cui è richiesto un intervento sanitario immediato, anche pochissimi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte.
    Pertanto, chiediamo alle autorità competenti di attivare immediatamente un reparto pediatrico H24 presso l'Ospedale "Vittorio Emanuele" di Castelvetrano. Un ospedale che possa garantire cure immediate e complete ai nostri bambini è indispensabile.

    I nostri figli non possono essere soggetti a viaggi lunghissimi in momenti di estrema vulnerabilità.  Un gruppo di professionisti sanitari, pediatri esperti, infermieri specializzati e personale dedicato dovrebbe essere messo a disposizione per garantire un'assistenza di qualità ai piccoli pazienti e al tempo stesso offrire supporto e conforto alle famiglie nei momenti di crisi”.

    Infine, un appello a firmare la petizione: “Vi invitiamo a firmare questa petizione affinché il diritto alla salute dei bambini di Castelvetrano venga salvaguardato e rispettato. Rendiamo la nostra comunità più sicura per i nostri piccoli. Firmate ora cliccando qui ”.

