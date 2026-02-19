  • A3 Conad
Ruba borsa ad anziana in Chiesa mentre pregava, denunciata 34enne mazarese

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-19

Immagine articolo: Ruba borsa ad anziana in Chiesa mentre pregava, denunciata 34enne mazarese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato una donna di 34anni del luogo per furto. I militari dell’Arma sono stati allertati da un’anziana signora che, denunciava il patito furto della propria borsa con all’interno tutti gli effetti personali, patito, mentre si trovava a pregare in chiesa da parte di una donna che in quel momento era seduta di fianco a lei.

    • Grazie agli indizi forniti dalla vittima su fisionomia e indumenti indossati dalla presunta autrice del furto i Carabinieri si sono messi alla ricerca rintracciandola e trovandola ancora in possesso della borsa poco prima sottratta all’anziana. Dopo aver proceduto alla denuncia i militari hanno riconsegnato la borsa all’avente diritto.

