Sequestrati migliaia di articoli di Carnevale, finanzieri in azione anche a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-19

Prosegue senza sosta il piano di intervento del Comando Provinciale di Trapani in materia di contrasto alla contraffazione e controllo della sicurezza dei prodotti, finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori in occasione della festa di Carnevale 2026. In particolare, i militari del Gruppo di Trapani e delle Compagnie di Marsala, Alcamo e Castelvetrano hanno eseguito molteplici controlli individuando e sequestrando circa 9.200 capi di vestiario contraffatti di noti marchi quali “Nike”, “Kappa”, “Nasa” con etichette e qualità dei materiali difformi da quelle ufficiali, oltre ad una serie di giocattoli raffiguranti personaggi di famosi cartoni animati, quali “Pokemon”, “Hello Kitty” e “Topolino”, con le medesime difformità.

Durante i predetti controlli i finanzieri trapanesi hanno anche sequestrato oltre 4.200 articoli di carnevale non sicuri (giocattoli, indumenti carnevaleschi, parrucche, maschere, trucchi per il viso e cosmetici) poiché sprovvisti della necessaria marcatura “CE” (che garantisce al consumatore la conformità della merce agli standard di sicurezza e ai requisiti previsti dall'UE in materia di salute e tutela dell'ambiente) e delle indicazioni in lingua italiana.

I prodotti contraffatti sono stati posti sotto sequestro e la titolare dell’attività è stata denunciata alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Con riguardo agli articoli non sicuri, oltre al sequestro amministrativo della merce, i rivenditori sono stati

segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative fino ad un massimo di 10.000 euro, secondo le disposizioni in materia di “Sicurezza dei giocattoli”.

L’operazione condotta costituisce ulteriore testimonianza del quotidiano impegno della Guardia di Finanza a contrasto della vendita di prodotti contraffatti o non conformi ai requisiti di sicurezza, con il duplice obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e garantire agli operatori economici che rispettano le regole un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale. L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.