Locali pubblici nel mirino dei Carabinieri in provincia. Elevate sanzioni ad attività di intrattenimento

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-20

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in aderenza alla Direttiva del Ministero dell’Interno e nell’ambito delle determinazioni assunte in seno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, stanno procedendo all’esecuzione, soprattutto in chiave preventiva, una serie di controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Paceco, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani, al personale della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dell'ASP di Trapani, hanno sottoposto a controllo, in quel Comune, un'attività commerciale d’ intrattenimento e spettacoli.

All’esito dell’ispezione sono stati deferiti all’ A.G. i legali rappresentati della società in quanto sono state riscontrate violazioni per le quali è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per oltre 12 mila euro.

Tra le violazioni si è riscontrato:

- omessa informazione circa i rischi connessi l'attività aziendale;

- omessa formazione e addestramento circa la mansione specifica;

- individuazione di un lavoratore in nero su due presenti.

Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco è altresì emerso il mancato aggiornamento del piano di emergenza, la presenza insufficiente di addetti antincendio; la mancata sicurezza nella cabina elettrica ed in materia di uscite di sicurezza. I controlli congiunti e interforze proseguiranno anche nei prossimi mesi al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che dei clienti.