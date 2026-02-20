  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Locali pubblici nel mirino dei Carabinieri in provincia. Elevate sanzioni ad attività di intrattenimento

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-20

Commenti
Immagine articolo: Locali pubblici nel mirino dei Carabinieri in provincia. Elevate sanzioni ad attività di intrattenimento

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in aderenza alla Direttiva del Ministero dell’Interno e nell’ambito delle determinazioni assunte in seno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, stanno procedendo all’esecuzione, soprattutto in chiave preventiva, una serie di controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Paceco, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani, al personale della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dell'ASP di Trapani, hanno sottoposto a controllo, in quel Comune, un'attività commerciale d’ intrattenimento e spettacoli.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • All’esito dell’ispezione sono stati deferiti all’ A.G. i legali rappresentati della società in quanto sono state riscontrate violazioni per le quali è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per oltre 12 mila euro.

    Tra le violazioni si è riscontrato:
    - omessa informazione circa i rischi connessi l'attività aziendale;
    - omessa formazione e addestramento circa la mansione specifica;
    - individuazione di un lavoratore in nero su due presenti.

    Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco è altresì emerso il mancato aggiornamento del piano di emergenza, la presenza insufficiente di addetti antincendio; la mancata sicurezza nella cabina elettrica ed in materia di uscite di sicurezza. I controlli congiunti e interforze proseguiranno anche nei prossimi mesi al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che dei clienti.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Castelvetrano, stasera l'abbruciatina di Lu Nannu e la Nanna. Segui la diretta sul sito CNews.it e su Facebook

    Controlli ai locali notturni in provincia, attività con irregolarità anche a Castelvetrano

    Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge

    Ex direttrice alle Poste nel trapanese, accusata di maxi truffa ai danni di anziani, sequestro di 800 mila