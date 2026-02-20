Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

del 2026-02-20

Un ragazzo di 17 anni, cittadino tunisino residente a Campobello di Mazara, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automotrice lungo la linea Trapani–Castelvetrano, nel tratto tra Mazara del Vallo e Campobello, in contrada San Nicola. Non si esclude che possa essersi trattato di suicidio.

Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 9. Il giovane si trovava nei campi adiacenti ai binari e, secondo le prime informazioni, indossava delle cuffie. L’automotrice che lo ha investito viaggiava in direzione Castelvetrano. La Polizia Ferroviaria è impegnata negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente anche se non si esclude che il giovane possa essersi tolto la vita.