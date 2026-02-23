Castelvetrano, scontro fra due auto nella zona commerciale, sul posto i sanitari del 118

di: Redazione - del 2026-02-23

Stamattina intorno alle 8:30 nella zona commerciale di Castelvetrano, nei pressi di un autolavaggio, sul tratto di strada che congiunge la via Partanna con la via Caduti di Nassiryia è avvenuto uno scontro fra due auto, una Toyota Rav4 ed una Audi A3. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Castelvetrano. Feriti lievemente i due conducenti delle vetture che si sono fortemente danneggiate.

Stante alle prime indiscrezioni lo scontro sarebbe avvenuto fra l'Audi che proveniva dalla zona commerciale ed andava in direzione via Partanna e la Rav 4 proveniente dalla contrada Seggio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti.