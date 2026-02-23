  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Spaccia droga nei pressi di un parco giochi, denunciato 17enne mazarese

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-23

Commenti
Immagine articolo: Spaccia droga nei pressi di un parco giochi, denunciato 17enne mazarese

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mazara del Vallo, hanno deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti un 17enne del posto. I militari, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano l’atteggiamento sospetto del giovane, che nei pressi di un parco giochi di quel centro abitato, alla vista dei Carabinieri cercava di allontanarsi con fare agitato.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Sottoposto a un controllo, il 17enne veniva trovato in possesso di 26 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    “45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme”

    “Vestirsi in maschera da Gesù? Rispettate la fede. Per Maometto non accade”. Lettera aperta di Don Giacomo

    Addio a Rosaria Ponzio Priolo, una vita dedicata all'insegnamento con passione e dedizione

    Castelvetrano, scontro fra due auto nella zona commerciale, sul posto i sanitari del 118

    Clemente 8 marzo 2026 P1