Buche a Castelvetrano, Amministrazione risponde dopo un nostro servizio

A seguito di un nostro servizio con la testimonianza di un cittadino che ha lanciato una petizione sulla presenza di buche in molte strade di Castelvetrano, l'amministrazione comunale ha risposto con una nota pubblicata sui social.

In merito ad un servizio pubblicato e diffuso sui social dalla redazione di CNews.it, l’Amministrazione comunale di Castelvetrano non è rimasta ferma sul tema della manutenzione stradale. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 14 ottobre 2025, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione di strade e fognature comunali anno 2025-2026 – Approvazione amministrativa del progetto”, l’Amministrazione, guidata dal Sindaco avv. Giovanni Lentini, ha approvato il progetto per un importo complessivo di 190.000 euro.

L’iter amministrativo ha potuto concretamente avviarsi a gennaio 2026, con l’inizio del nuovo esercizio finanziario, subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale nel dicembre 2025, condizione necessaria per dare il via alle procedure operative.

L’inizio materiale dei lavori non è stato possibile prima per ragioni tecniche e climatiche: le precipitazioni non hanno consentito la corretta stesa dei tappetini di asfalto, e alcune documentazioni richieste alla ditta aggiudicataria dovevano ancora essere completate.

È importante sottolineare come, grazie alle interlocuzioni del responsabile della V Direzione, arch. Vincenzo Caime, con Enel, oggi gli interventi di asfaltatura legati agli scavi della rete elettrica non siano più limitati a semplici rattoppi, ma consistano in lavori più strutturali, visibili in diverse strade del centro e della periferia.

La cittadinanza attiva passa anche dalla verifica degli atti amministrativi e dalla capacità di osservare concretamente ciò che è stato fatto, oltre a ciò che ancora non è stato completato. Si invita quindi i cittadini a consultare costantemente le deliberazioni e i provvedimenti pubblicati dagli uffici comunali sul sito istituzionale: www.comune.castelvetranou.tp.it. Informarsi correttamente significa valutare in modo obiettivo l’azione amministrativa.