Peschereccio sperona piccola imbarcazione, due uomini salvati nella notte a Mazara

del 2026-02-24

Momenti di tensione e paura la scorsa notte nella zona d'ingresso del porto di Mazara del Vallo, dove un peschereccio durante una manovra ha speronato una piccola imbarcazione, scaraventando in mare i due occupanti e facendola affondare. Via radio il motopesca ha lanciato l'allarme avvisando la sala operativa della Capitaneria segnalando la presenza di due persone in acqua nei pressi del fanale verde.

La Guardia Costiera ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, inviando sul posto una motovedetta. L’equipaggio è riuscito a recuperare rapidamente i due uomini, entrambi extracomunitari ma residenti a Mazara, che presentavano i primi segni di ipotermia. Una volta sbarcati alla banchina “Ammiraglio Francese”, sono stati affidati al personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso. Avviati gli accertamenti dalla Capitaneria di Porto per chiarire la dinamica dell’incidente e capire perché il barchino si trovasse nel bacino di evoluzione del porto in piena notte.