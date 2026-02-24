  • A3 dottor Gianni catalanotto
Peschereccio sperona piccola imbarcazione, due uomini salvati nella notte a Mazara

del 2026-02-24

Momenti di tensione e paura la scorsa notte nella zona d'ingresso del porto di Mazara del Vallo, dove un peschereccio durante una manovra ha speronato una piccola imbarcazione, scaraventando in mare i due occupanti e facendola affondare. Via radio il motopesca ha lanciato l'allarme avvisando la sala operativa della Capitaneria segnalando la presenza di due persone in acqua nei pressi del fanale verde.

    • La Guardia Costiera ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, inviando sul posto una motovedetta. L’equipaggio è riuscito a recuperare rapidamente i due uomini, entrambi extracomunitari ma residenti a Mazara, che presentavano i primi segni di ipotermia. Una volta sbarcati alla banchina “Ammiraglio Francese”, sono stati affidati al personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso. Avviati gli accertamenti dalla Capitaneria di Porto per chiarire la dinamica dell’incidente e capire perché il barchino si trovasse nel bacino di evoluzione del porto in piena notte.

