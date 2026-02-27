Locale notturno non a norma, Carabinieri sospendono attività sala danzante

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-27

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in aderenza alla Direttiva del Ministero dell’Interno e nell’ambito delle determinazioni assunte in seno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, stanno procedendo all’esecuzione, soprattutto in chiave preventiva, una serie di controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

In tale contesto, I Carabinieri della Stazione di Petrosino, unitamente a Militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani, al personale della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dell'ASP di Trapani, hanno sottoposto a controllo una sala di intrattenimento e spettacoli sita in quel comune, all’esito del quale, veniva contestato il mancato rispetto degli obblighi imposti a tutela dell’incolumità pubblica, della prevenzione degli incendi e della gestione degli esodi di emergenza, oltre all’assenza di s.c.i.a. relativa ad un impianto di gpl del tipo “fuori terra” e ad una centrale termica.

Per tali inadempienze, nelle more di ulteriori accertamenti veniva disposta la diffida ad effettuare attività di pubblico spettacolo, danzanti o di intrattenimento, sino alla regolarizzazione della struttura ed alla presentazione delle dovute autorizzazioni. I controlli congiunti e interforze proseguiranno anche nei prossimi mesi al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che dei clienti.