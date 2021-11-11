  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, sostegno fino a 5 mila euro per danni eventi meteorologici, richieste entro 8 marzo 2026

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-27

Immagine articolo: Castelvetrano, sostegno fino a 5 mila euro per danni eventi meteorologici, richieste entro 8 marzo 2026

Il Comune di Castelvetrano informa che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio 2026, i cittadini interessati possono richiedere le misure di immediato sostegno previste dall’art. 25, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018 (solo privati, escluso attività economiche e produttive), fino a un massimo di € 5.000 per nucleo familiare.

    • Inviare il modulo compilato a: protocollo@comune.castelvetrano.tp.it con oggetto: “Trasmissione Modulo B1 – immobile proprietà …”. Si ricorda che moduli incompleti o compilati erroneamente saranno esclusi dalla procedura. Scadenza invio Modulo B1: 08/03/2026

    Per informazioni, contattare l’Ufficio Comunale di Protezione Civile.

