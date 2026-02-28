Tragedia sul lavoro, precipita dal primo piano, muore un operaio di Mazara

del 2026-02-28

Un operaio Francesco Greco, 53 anni, è morto cadendo da un edificio a Mazara del Vallo, dove stava montando un condizionatore d'aria al primo piano.

"Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni".



Questo il commento del Sindaco Salvatore Quinci in merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto da un edificio mentre stava eseguendo alcuni interventi tecnici.