  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Tragedia sul lavoro, precipita dal primo piano, muore un operaio di Mazara

Resta sempre aggiornato

del 2026-02-28

Commenti
Immagine articolo: Tragedia sul lavoro, precipita dal primo piano, muore un operaio di Mazara

Un operaio Francesco Greco, 53 anni, è morto cadendo da un edificio a Mazara del Vallo, dove stava montando un condizionatore d'aria al primo piano. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni".

    Questo il commento del Sindaco Salvatore Quinci in merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto da un edificio mentre stava eseguendo alcuni interventi tecnici.

     

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Locale notturno non a norma, Carabinieri sospendono attività sala danzante

    Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    Tragedia sul lavoro, precipita dal primo piano, muore un operaio di Mazara

    Referendum 22/23 marzo 2026: ecco l’elenco degli scrutatori

    Buche a Castelvetrano, Amministrazione risponde dopo un nostro servizio

    Clemente 8 marzo 2026 P1