Salemi, rapina un'anziana, 29enne arrestato dai Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-02

Commenti
Immagine articolo: Salemi, rapina un'anziana, 29enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno tratto in arresto un 29enne di Calatafimi Segesta, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata ai danni di un'anziana. L'intervento dei militari dell'Arma è avvenuto a seguito a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini intervenuti per dare soccorso ad una 84enne rimasta vittima, pochi istanti prima di un violento scippo, dove l'aggressore, a bordo di un ciclomotore, al fine di sottrarre la borsa che la donna portava al braccio, l'avrebbe trascinata facendola cadere rovinosamente sull'asfalto, per poi darsi alla fuga a bordo di un ciclomotore.

    • Prontamente intervenuti i militari soccorrevano la donna affidandola ai sanitari, per poi avviare le
    immediatamente ricerche del rapinatore. L’attività d’indagine, avvalorata anche dalle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza, consentiva prima di rintracciare il mezzo utilizzato dall’autore e poi identificare quest’ultimo. Gli elementi complessivamente raccolti e compendiati dall’Arma di Salemi consentivano all’ Ufficio di Sorveglianza di Trapani di emettere un’ordinanza di sospensione della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali alla quale il presunto autore era attualmente sottoposto per essere associato alla casa circondariale.

