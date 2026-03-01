Scontro all'alba, coinvolti tre mezzi, 6 feriti sulla SS115 alle porte di Sciacca

di: Redazione - (fonte: belicenews.it) - del 2026-03-01

(ph. belicenews.it)

Incidente stradale si è verificato la scorsa notte intorno alle 4, nei pressi dell'ingresso di Sciacca. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di sei persone.

Lo scontro è avvenuto lungo la carreggiata in direzione della città, richiedendo l'intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti presso il pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità sono affidati alle forze dell'ordine, presenti sul luogo con pattuglie della Polizia. Bloccato il traffico per diverse ore.